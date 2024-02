FOTO-VIDEO/ CARNEVALE E CARRI IN CITTA', I COMMERCIANTI SFODERANO UNO STRISCIONE: "TERAMO OSTAGGIO DELLE STRISCE BLU" MA NON E' UNO SCHERZO...

«Teramo ostaggio delle strisce». Non hanno sfilato solo i sei carri oggi pomeriggio a Teramo ma anche la protesta per le strisce blu, ma purtroppo non era uno scherzo ma un'atroce realtà. C'era anche uno striscione realizzato dai commercianti aderenti al Consorzio Teramo Shopping tra carri e corindoli. Tutto questo perchè non si vuole abbassare la guardia sul Pums il cui documento con relative modifiche è pronto per l'approvazione nel prossimo mese si marzo. La guerra va avanti e non si mollerà di un minimo fino a che il Comune non tornerà indietro sulle decisioni annunciate. E dopo i manifesti e le conferenze stampa arriva lo striscione durante la sfilata dei carri. Sotto i sei carri che hanno animato per tutto il pomeriggio di oggi corso San Giorgio e piazza Martiri della Libertà.

