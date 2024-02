FOTO/ E' TORNATO ANCHE A GIULIANOVA (LIDO) IL GRANDE CARNEVALE GIULIESE, MARTEDI SI REPLICA MA AL PAESE

E' tornato come da calendario il grande Carnevale giuliese. Due le parate, al Lido e al Paese, per una festa attesa, che ha coinvolto molti quartieri.

Sempre più allegra e versatile la manifestazione. I carri hanno sfilato oggi al Lido con partenza, nel primo pomeriggio, da piazza Papa Giovanni XXIII, dinanzi alla chiesa di San Pietro Apostolo. Percorso viale Orsini, la parata ha raggiunto piazza Fosse Ardeatine.

Martedì 13, martedì grasso, sarà la volta di Giulianova Alta. Carri e figuranti arriveranno in piazza della Libertà provenendo dalla direttrice viale dello Splendore e corso Garibaldi.

I carri: “Il Re Leone” (Quartiere Lido), “Legio Far West” ( Annunziata), “Il pifferaio magico” ( Centro Storico), “Zio Paperone e la Banda Bassotti” (Colleranesco), “I pirati di Pozzon Village” (Villa Pozzoni).

“ Anche quest’anno – ha sottolineato l’organizzatore Daniele Panichi – i veri protagonisti sono stati i giuliesi. A centinaia hanno risposto, come figuranti, ballerini, o come realizzatori dei carri. Si è trattato di un impegno collettivo, che ha comportato un enorme sacrificio di energie e di tempo. Il primo ringraziamento va dunque a quanti si sono messi in gioco e permesso al Carnevale giuliese di essere, anche quest’anno, un’occasione di grande divertimento e di promozione della città. In secondo luogo, esprimo la mia personale gratitudine all’ Amministrazione Comunale, al Sindaco Jwan Costantini, agli assessori Paolo Giorgini e Marco Di Carlo, agli uffici, che continuano a mostrare sensibilità e disponibilità nella realizzazione dell’evento”.