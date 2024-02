I LETTORI CI SCRIVONO / “DOPO IL CARNEVALE PIAZZA MARTIRI È STATA LASCIATA COSÌ…”

A carnevale… ogni sporco vale. La festa in piazza è finita, i bambini si sono divertiti, l’assessore Filipponi ha postato messaggi di gioia per il ritorno del carnevale teramano, i carri venuti da altri comuni hanno sfilato, c’è stata una gioiosa pioggia di coriandoli e poi… tutti a casa. Tranne i coriandoli, che sono tutti lì, in piazza. Nelle città ben organizzate, alla fine della festa passa una spazzatrice, magari con un paio di addetti e in pochi minuti tutto è pulito. A Teramo no. Eppure la TeAm, ci risulta, ha comprato nuovo mezzi per pulire strade e piazza. Ma stasera piazza Martiti è piena di coriandoli.