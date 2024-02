"ALT"APRE ANCHE AD OSTIA, CRESCE SEMPRE DI PIU' IL PROGETTO DI NIKO ROMITO

"ALT Stazione del Gusto", arriva a Ostia. In un'era in cui la ristorazione si evolve rapidamente, il concetto di cucina su strada, prende sempre più forma, con l'apertura del nuovo punto vendita "ALT Stazione del Gusto", ad Ostia. Questo ristorante innovativo, è frutto della partnership tra Enilive e l'Accademia dello chef pluristellato Niko Romito, portando l'esperienza culinaria di alta qualità, direttamente al pubblico in movimento. Dopo il successo dei punti vendita a Castel di Sangro, Montesilvano, Roma e ora Ostia, l'obiettivo ambizioso, è quello di raggiungere ben 100 aperture nel quadriennio, in tutta l' Europa. L'alleanza strategica tra Enilive e l'Accademia Niko Romito, si basa su valori condivisi, quali la ricerca continua, l'innovazione e l'attenzione al cliente, mirando a offrire un'esperienza culinaria, unica e accessibile a tutti. L'idea progettuale "ALT", concepita nel 2018 dello chef stristellato, si propone di offrire una ristorazione popolare, con piatti semplici, ma di alta qualità, pensati per essere compresi facilmente e per soddisfare una vasta gamma di palati e esigenze.