VALERIA BALLATORE PRESENTA LA SUA TESI SU GENNARO DELLA MONICA

Valeria Ballatore, laureata con lode in Arti Visive presso l'Università di Bologna, sarà protagonista di un evento culturale che si terrà il prossimo 16 febbraio 2024, dalle 16:30 alle 18:30, presso "L'Arca - Laboratorio per le arti contemporanee" a Teramo. La giovane dottoressa presenterà la sua tesi magistrale, intitolata "Gennaro Della Monica e il suo castello: dalla pittura all'arte totale (1836-1917)", un'opera che esplora la vita e l'eredità artistica di uno dei pittori abruzzesi più significativi tra il XIX e il XX secolo, in stretta connessione con l'approfondito interesse di affermati storici dell'arte quali, ad esempio, Cosimo Savastano, Paola Di Felice e Philippe Daverio, solo per citarne alcuni.



Attraverso un'analisi meticolosa, la ricerca svela dettagli inediti sulla formazione artistica di Della Monica, aspetti personali che hanno plasmato la sua opera, e un focus particolare sul suo castello, un luogo intriso di arte e di storia teramana.



La tesi, inoltre, approfondisce l'analisi delle opere di Gennaro Della Monica, ripercorrendo le influenze che hanno guidato il suo stile artistico. Dal contesto storico-culturale dell'epoca emergono chiaramente i tratti distintivi delle sue creazioni, offrendo uno sguardo ricco e approfondito sul panorama artistico italiano del XIX e XX secolo, in particolare quello partenopeo.



Per quanto concerne il Castello, che fu sua residenza, la tesi esplora in che modo questo luogo abbia ispirato e modellato la sua visione artistica, trasformandolo in uno spazio di espressione totale dell'arte. Attualmente, il castello è oggetto di un'importante opera di restauro e riqualificazione, riportando così alla luce la sua importanza dopo decenni di incurie. È con grande impegno che il Presidente del Consiglio Comunale, Alberto Melarangelo, ha promosso attivamente questa iniziativa, sottolineando l'importanza di preservare e valorizzare il patrimonio culturale della città.



Il progetto di Valeria Ballatore rappresenta, dunque, una naturale continuazione delle ricerche già avviate da celebri critici d'arte.



Dettagli dell'Evento



Data: 16 febbraio 2024

Orario: 16:30 - 18:30

Luogo: L'Arca - Laboratorio per le arti contemporanee, Largo S.Matteo, Teramo