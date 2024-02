VIDEO / "SPORTIVA... MENTE UNITI", VENERDI'AL PALASPORT DI CAMPLI RAGAZZI SPECIALI E SPORT PARTICOLARI

"Sportiva... mente uniti", sarà un grande evento di inegrazione, quello che cedrà venerdì prossimo, 16 febbraio, dalle 9 alle 13, il Palasport di Campli riempirsi della gioia festosa di tanti ragazzi, chiamati ad impegnarsi in sport meno "famosi", come la fionda o le freccette, e tanti altri. Finanziata dall'assessore al Sociale della Regione Abruzzo, Pietro Quaresimale, la manifestazione vedrà la presenza di ragazzi speciali che si confronteranno coi loro coetanei normodotati, in una splendida mattinata di sport e di inclusione. L'iniziativa rientra nel Progetto, giunto alle seconda edizione, "INCLUSIONE ATTRAVERSO LO SPORT...SPORTIVAMENTE UNITI", con l'associazione promotrice del progetto IL SOLE DI MACCHIA e le associazioni che compartecipano AGAVE, ANPAS ABRUZZO, NICHE.