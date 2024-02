DOMANI SERA ALL'UNITE MICHELE SANTORO CON "PALLOTTOLE E BUGIE"

Domani, giovedì 15 febbraio, alle ore 20.30, l'Aula Magna dell'Università di Teramo ospiterà il monologo "Pallottole e bugie" del giornalista Michele Santoro. Un appuntamento realizzato grazie alla collaborazione con il Comune e l'Università di Teramo e che rappresenterà un momento di riflessione sui principali temi di attualità, a partire dalle guerre che stanno interessando l'Europa e il bacino del Mediterraneo e le disuguaglianze che ne derivano. "Come Amministrazione e come Ateneo siamo particolarmente felici di ospitare a Teramo questo appuntamento”, commentano il primo cittadino Gianguido D'Alberto e il Rettore Dino Mastrocola, “frutto della sinergia e della collaborazione tra la Città di Teramo e la sua Università. Grazie al lavoro che stiamo mettendo in campo come Teramo Città Universitaria, infatti, in questi anni abbiamo realizzato ed ospitato eventi culturali di alto spessore, come dimostra anche l'appuntamento di domani. Un ringraziamento particolare va a Michele Santoro e alla sua squadra per aver scelto Teramo per portare sul palco un monologo che sarà spunto per tutti di importanti riflessioni”.