SAN VALENTINO SENZA DROGA PER I FIDANZATI SPACCIATORI, LUI ARRESTATO E LEI ESPULSA

Era lo scorso mese di Agosto quando i Carabinieri dela Stazione di Martinsicuro, insospetiti dall’andirivieni di giovani tossicodipendenti nell’area del Centro Commerciale "Grillo" di Villarosa, organizzavano un servizio di Polizia Giudiziaria in abiti civili, che portò all'arresto di un soggetto sorpreso a cedere dosi di eroina ad un giovane, In seguito all'arresto, l’uomo, dopo essere stato processato con rito direttissimo, aveva patteggiato la pena ed era stato rimesso in libertà. Nei mesi successivi i militari della Stazione di Martinsicuro avrebbero scoperto che l’uomo, nonostante il precedente arresto, stesse perseverando nella sua attività di spaccio al dettaglio di cocaina ed eroina, aiutato dalla compagna. I Carabinieri, oltre ad effettuare alcune attività di riscontro, fermando dei clienti e sottoponendo a sequestro delle dosi di stupefacente che erano state appena acquistate, hanno anche accertato che, in una circostanza, il soggetto avrebbe minacciato con una pistola un giovane del posto che, dopo aver acquistato droga "a credito", stava tardando nel pagare . Sulla scorta delle indagini, il G.I.P. del Tribunale di Teramo, ha emesso nei confronti dell'uomo un'ordinanza di custodia cautelare in carcere e, nei confronti dela sua compagna, un provvedimento di "divieto di dimora" nella Provincia di Teramo.