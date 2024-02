LA GUARDIA COSTIERA SANZIONA TRE PESCHERECCI SORPRESI A PESCARE SOTTOCOSTA

Nel corso della scorsa settimana, i militari dell’Ufficio Locale Marittimo –

Guardia Costiera di Martinsicuro, hanno intensificato i controlli lungo il litorale

di giurisdizione per la verifica delle attività di pesca ed hanno sanzionato i

comandanti di tre pescherecci che effettuavano la pesca sottocosta.

Le unità venivano avvistate in attività di pesca negli specchi acquei antistanti il

litorale di Martinsicuro, a distanze comprese tra i 60 mt e 200 mt circa dalla

costa – al di sotto il limite minimo consentito di 0,3 miglia nautiche dalla costa

(circa 550 mt).

La posizione delle unità veniva confermata dalla lettura dei tracciati dei

pescherecci e dall’analisi dei dati estrapolati dai sistemi in uso al Corpo delle

Capitanerie di porto/Guardia Costiera, contenenti la posizione, la velocità e la

rotta delle unità.

I tre pescherecci sono stati sanzionati per aver pescato in zone vietate dalle

normative europea e nazionali vigenti. Per tali accertate violazioni, oltre alle

3 sanzioni amministrative pecuniarie contestate, per un importo complessivo di

6.000 euro, sono stati contestati un totale di n. 18 punti sulle licenze di pesca

ed altri 18 punti sono stati attribuiti ai Comandanti delle unità, trattandosi di

“infrazioni gravi” alla normativa in materia di pesca professionale.

Il sistema di infrazioni gravi, con la relativa assegnazione di punti ai

comandanti delle unità ed ai titolari delle licenza di pesca, consente alle

Autorità marittime in caso di reiterate violazioni accertate, di adottare

provvedimenti volti alla sospensione temporanea delle attività di pesca

effettuate dei comandanti o delle stesse unità e, nei casi di raggiungimento

della soglia massima di 90 punti assegnati, di avviare il procedimento di

revoca della licenza di pesca.

Attività di controllo costante, quella svolta dal personale della Guardia

Costiera, che ha come finalità la tutela della risorsa ittica, ed in caso di

accertatate violazioni, la repressione di comportamenti illeciti, anche a tutela di

tutti gli addetti della pesca professionale che operano nel rispetto delle norme.