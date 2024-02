LASCIA LA MOGLIE UBRIACA IN PIAZZA GARIBALDI, LEI BARCOLLA POI STRAMAZZA

L’ha lasciata alla fermata dell’autobus di piazza Garibaldi, completamente ubriaca. E se ne è andato, senza preoccuparsi del fatto che quella giovane donna, praticamente, non si reggesse in piedi. E infatti, dopo aver barcollato per qualche minuto, cercando di appoggiarsi ai montanti della pensilina, è stramazzata al suolo. Solo per un caso, non ha battuto la testa sulla panchina di metallo, ferendosi gravemente, ma le sue condizioni erano comunque preoccupanti. Soccorsa da un passante e da una ragazza, in attesa dell’autobus per Piano della Lente, la ragazza ubriaca è riuscita solo a dire di essere russa e che l’uomo che l’aveva abbandonata alla fermata era suo marito. Il passante che l’ha soccorsa ha poi chiamato il 118 e la giovane donna è stata accompagnata al Mazzini.