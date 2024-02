AUTOSTRADA DEI PARCHI/ TARIFFE BLOCCATE PER SETTE ANNI

Il blocco delle tariffe autostradali per sette anni e più risorse per le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e l'istituzione di un Osservatorio sul diritto alla mobilità e la messa in sicurezza delle A24 e A25. È la sintesi del vertice che si è tenuto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Mit), presieduto dal vicepremier e ministro Matteo Salvini, a cui hanno partecipato i rappresentati del Comitato dei sindaci dei territori su cui insistono le due autostrade, da anni in lotta contro il caro pedaggi e per la sicurezza della A24 e della A25, rappresentanti delle Regioni Lazio e Abruzzo, del gestore Strada dei Parchi e i commissari straordinari per l'adeguamento e la messa in sicurezza antisismica delle autostrade, nonché il commissario per la sicurezza del sistema idrico Gran Sasso.