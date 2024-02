LA DENUNCIA/ TERAMO ARRIVA IL CIRCO ARMANDO ORFEI ED I CITTADINI DELLA ZONA DI SCAPRIANO NON POSSONO CONFERIRE NELLA ISOLA ECOLOGICA DI RIFERIMENTO VICINO AL PALAZZETTO DELLO SPORT

Accade a Teramo quando la mano sinistra non sa che fa quello che fa la mano destra, chi ha rilasciato l'autorizzazione dell'occupazione del suolo pubblico per il circo Orfei a Scapriano, non ha valutato l'esistenza di un'area destinata ad un servizio pubblico, quale il conferimento e raccolta degli Rsu (rifiuti solidi urbani) e dell'olio vegetale esausto.

L'associazione Robin Hood ha emesso una nota di protesta agli uffici comunali e valuta se tale situazione configura il reato di interruzione di pubblico servizio.