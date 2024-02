LA STORIA / NON ARRIVA IL PULMINO SPECIALE PER LORENZO… E TUTTA LA CLASSE RINUNCIA ALLA PALESTRA “O TUTTI O NESSUNO”

Non arriva il pulmino speciale, che avrebbe dovuto accompagnarlo in palestra per fare educazione fisica e, invece che lasciarlo da solo, tutta la classe rinuncia alle lezioni in palestra. È successo a nell’Istituto comprensivo di Roseto 2 e a raccontare la storia è stato proprio lui, Lorenzo, in un video postato su Facebook, sulla sua pagina, che si chiama “Se voglio posso”, dove racconta la sua vita di ragazzo straordinario. “Io frequento la quinta elementare in un plesso periferico e ogni mercoledì con i miei amici di classe vado nella palestra centrale con lo scuolabus. Anzi i miei amici vanno con la scuolabus, mentre io vado con il furgone attrezzato con la rampa. Ma oggi è andata molto meglio”… scrive Lorenzo… e il suo sorriso è già virale…