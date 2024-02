A FUOCO IL TETTO DI UN CONDOMINIO IN VIA DE NICOLA (GAMMARANA)

A fuoco il tetto di un condominio in via Einaudi alla Gammarana. I vigili del fuoco sono sul posto per spegnerlo ma al momento sarebbe tutto sotto controllo. Le fiamme hanno avvolto il tetto dello stabile poco dopo le 10 di stamattina.

Da quanto si è appeso, la ditta che stava svolgendo lavori sul cappotto termico mentre eseguiva i lavori, ha preso fuoco 10 metri quadri di guaina. Un operaio che lavorava al cantiere si è sentito male ed è stato portato in ospedale.

La ditta che ha in appalto il lavoro è Coccia che ha però dato in subappalto ad un'altra ditta.