PALPEGGIA TRE DONNE CHE FANNO JOGGING, ARRESTATO UN MINORENNE

Non è stato, di certo, un San Valentino piacevole per tre donne di Alba Adriatica, vittime, a seguito di una folle sequela di tentativi di violenza, diveri e propri attimi di paura. Intorno, alle 11.00 del mattino, infatti, le tre donne, mentre erano intente, nei pressi della pineta, nel fare una passeggiata e nel fare jogging, a distanza di circa mezz’ora l’una dall’altra, sono state,infatti, vittime di molestie sessuali da parte di un minorenne, che, dopo averle avvicinate e colte di sorpresa, le stringeva a sé palpeggiandole nelle parti intime.

In un caso, inoltre, vi è stato anche il tentativo di spingere una delle donne in una zona più impervia della pineta stessa per indebolirne le difese.

Le tre vittime, divincolatesi richiamando anche la presenza di persone nelle vicinanze, si sono poi recate dai Carabinieri della Stazione di Alba Adriatica.

Qui, i Carabinieri, dopo aver raccolto le denunce e una sommaria descrizione dell’aggressore, analizzati i filmati estrapolati dal pubblico sistema di videosorveglianza, efficiente per larga parte della città, hanno intrapreso le ricerchedel presunto aggressore, arrivando, in breve tempo, all’identificazione del giovane, che è stato tratto in arresto e posto a disposizione della Procura presso il Tribunale per i Minori dell’Aquila.