UNITE/ MEDICINA VETERINARIA RINGRAZIA IL PRESIDENTE MARSILIO PER IL FINANZIAMENTO DI 18 MILIONI DI EURO: "CONSENTIRA' IL COMPLETAMENTO DEL POLO"

Il prof. Lucio Petrizzi, Direttore del Dipartimento di Medicina Veterinaria dell’Università di Teramo ed il prof. Augusto Carluccio, delegato del Rettore per l’edilizia del polo agrobioveterinario, desiderano esprimere al Presidente Marco Marsilio e alla Giunta Regionale il proprio ringraziamento per l’assegnazione del finanziamento di 18 milioni di euro, a valere sui Fondi di coesione. L’importante erogazione consentirà il completamento delpolo stesso,riconoscendone l’assoluta valenza strategica, soprattutto per il mantenimento dell’accreditamento europeo “EAEVE” (European Association of Establishments for VeterinaryEducation), conseguitonel 2022.

Fondata nel 1988, l’”EAEVE” è l’autorità ufficiale europea che verifica il rispetto dei requisiti di sostenibilità e di qualità per tutti i corsi di studio in Medicina Veterinaria.Vale la pena ricordare che, in Italia, solo dieci Dipartimentisu tredici hanno ottenuto tale importante riconoscimento,che consente ai nostri laureati, tra l’altro, di vedersi riconosciuto il titolo nei paesi UE, nonché negli Stati associati e riconosciuti dall’”EAEVE”.

L’ultimazione dei lavori di costruzione del polo agrobioveterinarioè, pertanto, di vitale importanza,poiché consente di rafforzare il prestigio non solo del Dipartimento di Medicina Veterinaria, ma dell’intero Ateneo di Teramo, sia a livello nazionale che internazionale, nell’ambito dell’attività didattica, che rappresenta il fulcro del mondo accademico, unitamente a un’attività di ricerca all’avanguardia e alla disponibilità di spazi per gli studenti.