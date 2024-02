VIDEO / SI ROMPE CONDOTTA LARGA UN METRO E MEZZO, LA STRADA PROVINCIALE DIVENTA UN FIUME CHE ALLAGA TERRENI E CASE



Stamattina, poco dopo le 11:20, una squadra di vigili del fuoco del Comando di Teramo è intervenuta sulla SP22 in località Grasciano di Notaresco, per una perdita d'acqua da una condotta del Consorzio di Bonifica Nord. L'abbondante perdita d'acqua per uso irriguo è avvenuta a seguito della rottura di una tubazione in cemento dell'ampiezza di un metro e quaranta centimetri e ha comportato l'allagamento di un lungo tratto della strada provinciale, dei terreni vicini, tra cui un uliveto e degli scantinati di un bar e di alcune abitazioni. La presenza di acqua e fango sulla strada ha reso necessario il blocco del traffico veicolare. Al momento il flusso dell'acqua si è interrotto dopo che i tecnici e consorzio hanno provveduto a chiudere a monte la tubazione. I vigili del fuoco hanno effettuato sopralluoghi nei fabbricati in cui si sono verificate e infiltrazioni d'acqua, disattivando l'energia elettrica e provvedendo ad aspirare l'acqua con l'impiego di motopompe. Sul posto è intervenuta anche la Polizia locale per bloccare il traffico veicolare.