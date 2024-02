IPOGEO / I LAVORI SLITTANO ANCORA… FORSE FINO A GIUGNO

Rallentano… sine die, i lavori dell’Ipogeo. Saltato il cronoprogramma, sembra che adesso la data di fine cantiere non sia più marzo, ma addirittura giugno. Un po’ a causa della necessità di spostare le condotte idriche, un po’ a causa delle lentezze della burocrazia, fatto sta che piazza Garibaldi resterà in quelle condizioni ancora per molti mesi. Nell’annunciare l’avvio dei lavori, l’assessore Cavallari aveva detto che si sarebbero conclusi prima dell’inizio dell’anno scolastico… adesso si spera che finiscano prima della fine…