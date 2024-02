CASE ATER DI VIA BALZARINI, L'ENEL DISPONIBILE MENTRE L'ATER NON SI PRESENTA ALL'ASSEMBLEA, IL COMUNE: "ASSENZA GRAVISSIMA"

Questa mattina, dimostrando ancora una volta la totale mancanza di attenzione verso i propri inquilini,

l'Ater ha disertato l'assemblea convocata dall'amministratore del condominio di via Balzarini per affrontare

due questioni importantissime tra la quali quella della morosità nei confronti dell'Enel, che ha portato

l'azienda a staccare la corrente, con le abitazioni rimaste senza riscaldamento.

Un'assenza che riteniamo gravissima e ingiustificabile, soprattutto a fronte dell'attività di mediazione che

come amministratori stiamo portando avanti con l'obiettivo di salvaguardare i residenti. Un'attività di

mediazione grazie alla quale l'Enel si è detta disponibile a ripristinare il servizio a fronte del pagamento, da

parte dell'Ater, di un acconto, con la definizione di un piano di rientro sul residuo. Questa situazione, così

come il disinteresse che l'Ater continua a mostrare, non sono più tollerabili, anche a fronte dei disagi e delle

conseguenze negative per la salute che il perdurare di questa situazione sta causando e potrebbe causare

agli inquilini. Chiediamo dunque che l'Ater si attivi immediatamente, nel rispetto della dignità di questi

nostri concittadini. E' quanto dichiarano in una nota: Il Sindaco Gianguido D'Alberto e l'Assessore Pina Ciammariconi