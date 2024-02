TRASFORMA LA SUA ABITAZIONE IN UNA CENTRALE PER LA PRODUZIONE E LO SPACCIO DI DROGA, ARRESTATA.

Nell’ambito dell’attività di contrasto dei Carabinieri di Alba Adriatica al fenomeno dello spaccio di stupefacenti, è stata arrestata una donna, residente a Martinsicuro, che avrebbe trasformato il suo appartamento in una vera e propria base per lo smercio al dettaglio di “Cocaina ed Eroina”.

L’andirivieni di giovani tossicodipendenti non sarebbe, infatti, sfuggito ai Carabinieri di Martinsicuro che, insospettiti, hanno intrapreso una meticolosa attività d’indagine al fine di comprenderne i tempi e le modalità.

Le indagini – coordinate dalla Procura della Repubblica di Teramo – hanno permesso l’emissione a carico della donna di un’Ordinanza di Custodia Cautelare in Carcere da parte del locale G.I.P..

La donna è stata arrestata, nella mattinata odierna ed associata presso la Casa Circondariale di Teramo-Castrogno.

La perquisizione domiciliare ha consentito di rinvenire ulteriori dosi di Cocaina ed Eroina, nonché materiale per il taglio ed il confezionamento dello stupefacente verosimilmente appartenenti al figlio convivente.

Nell’ambito, di un contestuale blitz, inoltre, presso un ulteriore presunto spacciatore del luogo, i Carabinieri hanno rinvenuto un altro mezzo chilogrammo di hashish, nascosto in un apposito incavo del muro di recinzione del giardino. Anche per quest’ultimo, sono scattate le manette e l’associazione al carcere di Castrogno.