ROSETO: DA LUNEDÌ INIZIA LA SOSTITUZIONE DEI CONTATORI DELL’ACQUA DELLA RUZZO RETI 15MILA NUOVI DISPOSITIVI INTELLIGENTI PER UN INVESTIMENTO DI 2.3 MILIONI DI EURO

Annunciati lo scorso 14 febbraio durante la conferenza stampa congiunta tra Amministrazione Comunale e Ruzzo Reti, partiranno nel giro di pochissimi giorni gli interventi per la sostituzione dei contatori dell’acqua nel Comune di Roseto degli Abruzzi.

Ad occuparsi dei lavori, che inizieranno lunedì 19 febbraio, sarà la Easy Energy Solution e la prima zona ad essere interessata, come da richiesta del Sindaco Mario Nugnes, sarà quella della frazione di Santa Lucia. Poi, a mano a mano, si procederà con il resto delle frazioni e del territorio per concludere l’intervento nel centro urbano di Roseto città nei prossimi mesi.

Gli addetti incaricati annunceranno alla cittadinanza l’avvio dei lavori con l’affissione di locandine informative apposte nei luoghi interessati. Successivamente, si recheranno nelle abitazioni per effettuare la sostituzione dei contatori della Ruzzo Reti.

Il nuovo contatore sarà più preciso e più chiaro rispetto agli attuali modelli utilizzati fino ad ora dall’azienda acquedottistica nel comune di Roseto degli Abruzzi. Questo permetterà agli utenti della Ruzzo Reti di poter effettuare più agilmente una lettura dei consumi. Inoltre, si tratta di dispositivi dotati del sistema di telelettura a distanza e che, per questo motivo, permetteranno di eliminare il rischio dell’arrivo agli utenti di conguagli eccessivi. Per tutto il territorio di Roseto degli Abruzzi (città e frazioni) è prevista la fornitura di circa 15mila contatori per un investimento totale che si aggira attorno ai 2.3 milioni di euro.



“L’avvio dei lavori per la sostituzione dei contatori a pochissimi giorni dall’annuncio in conferenza stampa è la migliore rappresentazione di cosa vuol dire lavorare con concretezza per un territorio – afferma il Sindaco Mario Nugnes – Ringraziamo nuovamente la Ruzzo Reti per l’importante investimento che sta portando sul territorio di Roseto degli Abruzzi. Investimento che vive ora il momento della sostituzione dei contatori che vedrà l’installazione di dispositivi “intelligenti”, utili sia per l’azienda che, soprattutto, per i nostri cittadini. Ancora una volta viene dimostrato che il lavoro in sinergia tra Enti porta sempre a importanti risultati per la collettività”.