SI FERISCE CON LA MOTOZAPPA: TERAMANO RICOVERATO IN GRAVI CONDIZIONI AL MAZZINI: RISCHIA L’AMPUTAZIONE DELLA GAMBA

E' ricoverato in gravi condizioniall'ospedale Mazzini, un uomo rimasto ferito, poco dopo le 15 di oggi, mentre stava utilizzando una motozappa.L'incidente si è verificato in via Di Vittorio, zona Villa Pavone, a Teramo. Sul posto per i soccorsi sono giunti i sanitari del 118 e i vigili del fuoco. Le condizioni sono gravi, l'uomo, S.M., un operaio in un ingrosso di materiali per l'edilizia, rischia l'amputazione della gamba.