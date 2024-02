UCCISA DA UNA BRUTTA MALATTIA, E' VENUTA A MANCARE TETELLA DI ANTONIO

E' morta per una brutta malattia che ha scoperto da poco, Tetella Di Antonio all'età di 71 anni. Tetella era molto conosciuta in città anche per le sue iniziative di grande solidarietà. Fu amica di grandi giocatori. Si candidò anche in politica con la lista civica "al centro con Chiodi" a sostegno di Gianni Chiodi. I funerali si terranno in Duomo domani alle 14,30. Le condoglianze alla famiglia da parte di certastampa.