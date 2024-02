FOTO-VIDEO/ SOTTOSOPRA INCANTA CON IL GALA' A VILLA BIANCA: UN TRIONFO DELLA BELLEZZA

La bellezza in tutte le forme e in tutte le declinazioni. Il primo galà della moda, inedita sfilata dedicata agli abiti da cerimonia e alla moda sposo, organizzata dal patron di Sottosopra Tiziao Lattanzi e dalla sua compagna Veronica, è stato un grandissimo successo. Di pubblico e di organizzazione. Bella la sfilata, bellissimi i vestiti, splendide le modelle, ma riuscita soprattutto l'idea, quella di creare, a latere della sfilata, un piccolo salone del mondo del wedding, con wedding planner, agenzie viaggi, hair stylist, make up artist, negozi di addobbi floreali e bomboniere, fotografi, fino al noleggio auto per il giorno più bello. Un evento vero e proprio, destinato a non restare unico, anche perché Villa Bianca si è mostrata location davvero perfetta anche per un defilè di moda, aprendo i suoi saloni ad un trionfo della bellezza.