DERUBA UN TURISTA SULLA SPIAGGIA, CHE L'INSEGUE E VIENE ANCHE PICCHIATO

i Ieri, alle ore 17:00 circa, i Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Alba Adriatica hanno arrestato un pregiudicato, 31enne, extracomunitario che, poco prima, sulla spiaggia di Alba Adriatica, aveva rubato un borsello di proprietà di una coppia di turisti. Scoperto, inseguito e raggiunto dal derubato, riusciva, tuttavia, a divincolarsi, dopo aver colpito con dei pugni la vittima.

Sul posto giungeva l'equipaggio del pronto intervento dei Carabinieri di Alba Adriatica, allertato da alcuni passanti, che riusciva a rintracciare e bloccare il fuggitivo mentre cercava di nascondersi all'interno di un vicino cantiere edile. La refurtiva veniva recuperata e riconsegnata alla coppia di turisti.

Il derubato, successivamente medicato presso la guardia medica di Tortoreto, riportava lievi lesioni giudicate guaribili in giorni sette.

L'uomo, arrestato per tentata rapina impropria e lesioni personali, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Caserma del Carabinieri di Alba Adriatica, a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Teramo, in attesa del rito direttissimo previsto per la giornata di lunedì 19 febbraio