FOTO/ TROVATA MORTA IN CASA 69ENNE TERAMANA

Sono stati i vicini di casa ad accorgersi che la donna, di 69 anni, da qualche giorno non usciva più, dalla sua abitazione, al terzo piano di una palazzina, al 19 di via De Cesaris alla Gammarana. I vigili del Fuoco, una volta entrati nell’appartamento, sfondando la finestra, non hanno potuto far altro che confermare il peggiore dei sospetti: l’anziana era senza vita, morta probabilmente da diversi giorni. Viveva da sola, da quando è morta la madre. La porta dell’appartamento aveva ancora l’allarme inserito. Sarà l’inchiesta condotta dalla dottoressa Scamurra a chiarire le cause della morte. Sul posto i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale. La procura ha chiesto al dottor Pino Sciarra di fare la ricognizione cadaverica. Quasi certamente si è trattato di un malore. E' una delle ipotesi.