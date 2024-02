FOTO/SCIVOLA UN CANE NELLE GOLE DEL SALINELLO PER 10 METRI: SALVATO DAI VIGILI DEL FUOCO

Nel pomeriggio di oggi, alle 16:00 circa, i vigili del fuoco di Teramo sono intervenuti presso le gole del Salinello, nel comune di Civitella del Tronto, per il recupero di un cane scivolato lungo una ripida e liscia parete. Il cane, di proprietà di uno dei due ragazzi impegnati in un'escursione nelle gole, nel percorrere lo stretto sentiero è scivolato per circa dieci metri e non è stato in grado di risalire da solo lungo la scivolosa parete. I vigili del fuoco del Comando di Teramo lo hanno raggiunto scendendo con le corde e una volta recuperato lo hanno riconsegnato al proprietario che lo ha accompagnato dal veterinario di fiducia per farlo visitare.