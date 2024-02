ECCOLA LA PANCHINA ROSSA SCOMPARSA: È “ANDATA”… ALLO STADIO.. DI NOTTE TERAMO SENZA CONTROLLI

Eccola, la panchina scomparsa di piazza Martiri che da oggi tutti stanno cercando e della quale la Cisl ha denunciato pubblicamente la scomparsa. È in via dei Funari, a poche decine di metri dalla piazza, appoggiata al muro del vecchio Stadio Comunale. Chi ce l’abbia portata non si sa, quando nemmeno, ma il nostro lettore che ci ha segnalato la cosa, riferisce che la panchina è comparsa questa mattina, ma nessuno ha pensato che si trattasse di un furto, o meglio di una bravata. Con una battuta, si potrebbe dire che la panchina rossa è diventata …biancorossa, andandosene allo Stadio… ma la verità è che questa storia denuncia, in maniera fin troppo chiara, che a Teramo di notte, anche in pieno centro, si può fare tutto… senza che nessuno controlli.