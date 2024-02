CONTINUA OGNI GIORNO FINO AL 7 MARZO LA RASSEGNA CONTRO IL BULLISMO

Continua senza sosta nelle scuole la rassegna “Abruzzo contro il bullismo” ideata e promossa dall’assessore regionale alle politiche sociali Pietro Quaresimale. Il trio composto da Vincenzo dei “Musicabili”, Francesca Martinelli e Giammaria De Paulis ha incontrato gli studenti della dirigente Sabrina del Gaone ieri a Pineto . Oggi è la volta di Don Aniello Manganiello nuovamente a Pineto. Poi arriverà il testimone Pino Fazio mercoledi a Roseto 1 della Dirigente Lara Di Luigi, giovedi a Nereto con la Dirigente Laura D’Ambrosio, venerdi nuovamente al comprensivo di Pineto, sabato al teatro comunale di Corropoli con la dirigente Lia Valeri. Poi si torna all’istituto Forti di Teramo con il concerto dei “Fuori posto” di Luca Strappelli e avanti fino all’arrivo in città del truck “vita da social” della Polizia postale. Teramo sarà l’unica città in Italia in cui il truck contro il cyberbullismo sosterà davanti alle scuole per 4 giorni incontrando gli studenti di 8 pscuole.

L’assessore Pietro Quaresimale così dimostra ancora una volta di voler scendere in campo contro ogni forma di bullismo e violenza tra i giovani “perchè gli anni di pandemia hanno visto ridursi la socialità dei ragazzi, con riflessi psicologici pesanti e al tempo stesso una fuga verso i social e gli smartphone che sono diventati sempre uno strumento di socialità ma anche un momento alienante che ha favorito la crescita esponenziale del fenomeno bullismo, con la ricerca vile e intenzionale di giovani vittime scelte tra i più deboli. Dobbiamo fare di tutto per mettere un argine”.

Secondo l’assessore Quaresimale “La rassegna “Abruzzo contro il bullismo” della Regione Abruzzo è stata e dovrà essere sempre di più ll’occasione per fare il punto su un fenomeno che ha assunto proporzioni preoccupanti e sulle misure necessarie a combatterlo. E’ stata un momento opportuno di confronto e approfondimento, uno spunto per riflessioni e idee per dare un apporto al contrasto di un fenomeno che, senza eufemismi, è una piaga.