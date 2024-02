SCENDE A SPOSTARE L'AUTO E MUORE DI INFARTO A 63 ANNI



Aveva 63 anni l’uomo trovato morto questa mattina, alle 6, nella sua auto, in via Cavour, una parallela della Statale 16 a Roseto. Ad ucciderlo, secondo i primi accertamenti medici, sarebbe stato un malore, forse un infarto. Ad accorgersi della presenza dell’uomo, in quella auto, sembra sia stato un passante, che ha subito avvertito il 118, ma all’arrivo dell’ambulanza i sanitari non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Sul posto anche i Carabinieri, che hanno accertato come l’uomo, al momento del malore fatale, stesse spostando l’auto, forse per un sistemarla in un parcheggio migliore.