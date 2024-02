I RAGAZZI DI RURABILANDIA AL TAVOLO PER IL G7, LAVORERANNO IN CUCINA E IN SALA

Una delegazione dei ragazzi con disabilità che frequentano la fattoria sociale didattica Rurabilandia, dellaAsp 2 di Teramo, accompagnati dallo staff della struttura, hanno partecipato ieri (19 febbraio 2024) a Roma al tavolo tecnico in vista del primo G7 - Inclusione e Disabilità che si terrà in Umbria dal 14 al 16 ottobre 2024. Una occasione importante per iniziare a costruire, insieme ad altre associazioni e istituzioni, il percorso che porterà a questo importantissimo appuntamento internazionale. A invitarli e a riceverli la Ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, la quale di recente ha visitato la struttura con sede ad Atri, apprezzandone l’operato e le finalità. Tra i presenti ieri anche Sara Minkara, special advisor sui diritti delle persone con disabilità del Dipartimento di Stato americano.

“Quello di ieri – spiega l’amministratore unico della struttura Luciano Filiani, sempre al fianco dei ragazzi – è stato il primo di una serie di incontri in programma ai quali parteciperemo nei prossimi mesi, tra questi anche uno stage, per meglio organizzare la preparazione del G7. I ragazzi, infatti, vista la loro esperienza, lavoreranno in maniera attiva in cucina, in sala e per garantire l’accoglienza durante il forum intergovernativo. Ringrazio i ragazzi venuti a Roma ieri (Simone De Federicis, Andrea Di Stefano e Luigi Sciamanna) e le loro famiglie e l’operatore Matteo De Lauretis per il prezioso supporto”.

“Desidero ringraziare la Ministra Alessandra Locatelli – dichiara la Presidente della Asp 2 Giulia Palestini - per il graditissimo invito che ci riempie di grande orgoglio. Segno dell’apprezzamento del nostro operato e degli sforzi che quotidianamente gli operatori fanno per garantire il meglio ai nostri ragazzi, sia dal punto di vista relazionale che formativo. Questa è una occasione prestigiosa e straordinaria durante la quale verranno affrontati temi importantissimi dai ministri del G7 che si occupano di disabilità. Si discuterà delle strategie e degli impegni per contrastare le discriminazioni e garantire a tutti, in tutti i Paesi, il diritto alla piena partecipazione civile, culturale, sociale e politica. Ci impegneremo per fare la nostra parte come sempre al meglio, con tutto l’impegno e la passione che da sempre caratterizza i nostri ragazzi”.