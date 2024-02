GUIDAVANO SCUOLABUS "FATTI" DI COCAINA: DENUNCIATI DUE AUTISTI IN DUE COMUNI DEL TERAMANO

Nelle ultime settimane, personale della Squadra di Polizia Giudiziaria della Sezione Polizia Stradale di Teramo, nell'ambito delle attività di controllo finalizzate alla tutela della sicurezza nei trasporti scolastici, ha organizzato una serie di verifiche dei servizi specifici assicurati da diversi comuni della provincia di Teramo. I controlli hanno riguardato le specifiche dotazioni degli scuolabus utilizzati, previsti dalle normative vigenti, ed ovviamente la posizione dei conducenti, con particolare riguardo alle loro condizioni psico-fisiche. Per quanto attiene a quest'ultimo aspetto, gli operatori di Polizia, utilizzando appositi precursori, hanno accertato in due occasioni, che gli autisti di scuolabus di due Ccomuni della provincia di Teramo avevano assunto sostanze stupefacenti (cocaina). I conducenti venivano quindi accompagnati presso gli Ospedali territoriali per gli accertamenti di secondo livello, effettuati dal personale sanitario che confermavano l'esito dei primi accertamenti. Agli autisto veniva nel contempo ritirata la patente All'esito degli accertamenti di secondo livello, i due conducenti sono stati denunciati all'Autorità Giudiziaria per il reato di guida in stato di alterazione causata dall'assunzione di sostanze stupefacenti,