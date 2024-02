LA DENUNCIA / “MIO FIGLIO AUTISTICO CHIAMATO SCEMO E BULLIZZATO DA TRE QUINDICENNI AL PARCO GIOCHI”

Buongiorno mi chiamo (............) e vorrei denunciare quanto successo ieri pomeriggio al parco giochi di Via Duca d'Aosta Alba Adriatica.

Erano circa le 15.40 e ho portato i miei due figli al parco giochi, 3 ragazzi di circa 15 anni Italiani, ostacolavano gli scivoli a mio figlio Riccardo 5 anni autistico, ho visto uno dare uno spintone a mio figlio e sono corsa in sua difesa, ma al mio arrivo i vigliacchi (soprattutto uno) hanno iniziato a bestemmiarmi in faccia davanti a mamme e bambini e a insultare mio figlio dandogli dello scemo e minacciandolo di buttarlo giù dal gioco per farlo diventare intelligente.

Sono amareggiata piena di rabbia e spero che si divulghi la mia storia anche perché mi ha detto una mamma che era presente che tutti i pomeriggi fanno così e il giorno prima avevano deriso un altro bimbo autistico.

In che società stiamo crescendo i nostri figli che già hanno una vita difficile, che schifo di giovani bulli ci solo in giro? Perché mi chiedo si arriva a tale cattiveria

Scusate il mio sfogo ma sono una mamma molto arrabbiata e vorrei gridare il mio dolore a tutti.

Ah dimenticavo abbiamo chiamato i carabinieri ma al loro arrivo i ragazzi sono scappati

Grazie per avermi ascoltata

il nome della madre è stato omesso per scelta della redazione di certastampa, per non rendere la famiglia identificabile e metterla a rischio della reazione dei bulli. Il nome è a disposizione delle forze dell' Ordine