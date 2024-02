NUOVO INCIDENTE SUL LAVORO: 55ENNE CADE DALL'IMPALCATURA, E' IN PROGNOSI RISERVATA

Nuovo incidente sul lavoro. E' caduto dall'impalcatura sulla quale stava lavorando, l'operaio 55enne soccorso oggi in piazza Mazzini a Bellante, riportando un fortissimo trauma cranico. L'uomo, per cause tutte da chiarire e sulle quali stanno indagando i carabinieri, è stato poi portato d'urgenza al Pronto Soccorso del Mazzini e ricoverato in codice rosso. E' in prognosi riservata.