SCONTRI DERBY / PRIMI DASPO: TIFOSI VIA DAGLI STADI PER OTTO ANNI, INTANTO TERAMO - SANT SI ANTICIPA A SABATO E FORSE SENZA ULTRA' VIBRATIANI



Dovranno restare per otto anni lontani dagli stadi, con obbligo di recarsi a firmare in Questura nelle giornate di campionato, due dei tifosi protagonisti degli scontri tra ultrà teramani e giuliesi in via Cupa, a Giulianova, in occasione dell’ultimo derby. E non solo, perché un terzo tifoso dovrà invece restare fuori dagli stadi per tre anni, ma senza obbligo di firma. Sono solo i primi daspo decisi dal Questore di Teramo, Carmine Soriente, a carico dei protagonisti degli scontri, ma è certo che non resteranno gli unici, anzi: sarebbe già pronta un’altra dozzina di provvedimenti, da notificare ad altrettanti tifosi delle due squadre. Intanto, per quel che riguarda i potenziali rischi della prossima partita del Teramo, quella contro la Santegidiese, è probabile che l’incontro venga vietato alla tifoseria vibratiana, che è gemellata con quella giuliese. Per ora, in attesa di una decisione definitiva, è stato deciso di anticipare l’incontro al Bonolis a sabato alle 15.