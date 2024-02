DI NUOVO BLOCCATO IL PASSAGGIO A LIVELLO DI VIA CAMPANA

Di nuovo bloccato, stavolta semi aperto. Il passaggio a livello di via Campana. Ancora una volta, per un guasto all’impianto, il passaggio a livello resta aperto, provocando il blocco totale della circolazione ferroviaria sulla tratta in arrivo e partenza da Teramo.