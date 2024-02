TERAMO PIANGE LA MORTE DI DON GABRIELE ORSINI

Nel mattino di quest’oggi, mercoledì 21 febbraio 2024, è morto a Pescara don Gabriele Orsini. Nato a Trignano di Isola del Gran Sasso il 18 ottobre 1931, entra giovanissimo nel seminario diocesano di Penne e poi in quello regionale di Chieti. Conclusi gli studi di Teologia, viene ordinato presbitero il 24 aprile del 1954 nel Santuario di San Gabriele dell’Addolorata. Successivamente consegue la Licenza in Teologia Fondamentale alla Pontificia Università Lateranense e la Laurea in Filosofia all’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Nominato prefetto del seminario Aprutino, vi insegna per cinque anni varie materie e ne rimarrà Padre Spirituale fino alla sua chiusura, nel 1970. Nel 1959, viene iscritto inoltre nell’Ordine dei Giornalisti e fino al 1971 sarà direttore responsabile de “L’Araldo Abruzzese” e corrispondente diocesano della testata “Il Quotidiano”. Del settimanale diocesano sarà sempre collaboratore assiduo fino ai suoi ultimi articoli pubblicati nel mese corrente di febbraio. Parroco per un decennio a Piano Grande di Torricella Sicura e a Canili-Ciarelli di Rocca Santa Maria, viene nominato Canonico del Capitolo Cattedrale Aprutino (di cui diventerà arcidiacono nel 1974). Dal 1954 al 1968 è Direttore dell’Ufficio Catechistico Diocesano e fino al 1966, Assistente diocesano delle Donne di Azione Cattolica e dei Fanciulli Cattolici; dal 1959 al 1981 è cappellano delle Carceri di Teramo. Con l’Arcivescovo Antonio Nuzzi, dal 1989 fino al 2002, diviene Vicario Generale della Diocesi.

Intensa e trentennale è stata la sua attività di docenza: come insegnante di religione in varie scuole di Teramo, come professore di Lettere nel Liceo Scientifico di Giulianova, di Storia e Filosofia al Liceo Scientifico di Teramo e di Pedagogia e Psicologia presso la Scuola Magistrale Statale di Teramo. È stato Preside della Scuola Magistrale “S. Maria Aprutina”. In ambito accademico ha tenuto le cattedre di Sociologia, di Sociologia Economica e di Antropologia nella Facoltà di Scienze Politiche dell’Università “G. D‘Annunzio”. È stato docente di Psicologia Sociale alla Libera Università di Campobasso; ha insegnato Etica Sociale, Statistica e Antropologia presso la Scuola di Servizio Sociale di Pescara e di Sociologia, Metodologia ella ricerca e Antropologia culturale presso la sezione teramana della Scuola di Servizio Sociale.

È stato inoltre Direttore dell’Istituto di Scienze Religiose della Diocesi di Teramo-Atri, dove ha insegnato Sociologia e Teologia dogmatica. Ha insegnato Sociologia della Religione sia presso l’Istituto Teologico Abruzzese e Molisano di Chieti, sia presso i due Istituti Superiori di Scienze Religiose dell’Aquila e di Pescara.

Don Gabriele Orsini è autore di una vastissima produzione saggistica e pubblicistica, attività portata avanti con passione fino al termine dei suoi giorni. Con la sua attività di presbitero, docente e intellettuale, ha attraversato e profondamente segnato la vita ecclesiale e culturale della nostra diocesi, dalla metà del secolo scorso e fino ai suoi ultimi giorni di vita.

La camera ardente è allestita presso la Casa Funeraria Ambra in Via Camillo Bruschelli 13 a Teramo. La salma arriverà nella Cattedrale di Teramo alle ore 12 di domani, giovedì 22 febbraio, dove alle ore 15.30 si celebreranno i funerali presieduti dal nostro Vescovo Lorenzo Leuzzi.