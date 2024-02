I LETTORI CI SCRIVONO/ "L'INCOMPETENZA DEL COMUNE DI TERAMO LASCIA AL BUIO VIA DE BERARDINIS...DA DUE ANNI

Buonasera, vorrei intervenir, con una denuncia pubblica, sulle nuove luci installate in via Alessio de Berardinis. Dopo due anni di attesa, si è registrato un vero fallimento poichè il Comune ha installato l'illuminazione lungo la strada ma non sulla piazza (zona utilizzata come parcheggio per i furti nelle abitazioni). La critica va verso l'incompetenza del Comune che non ha ascoltato le ripetute richieste dei residenti di illuminare la piazza.

Lettera Firmata