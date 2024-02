VIDEO / ECCOLO IL LADRO DELLE MANCE AVEVA GIÀ COLPITO AL MIRÓ AMERICAN BAR DI SILVI

Stessa tecnica: si avvicina alla cassa per comprare un cioccolatino e, appena preso il resto, con abilità s’infila sotto il giaccone il salvadanaio delle mance. Stesso cappello, solo che questa volta è rosso, mentre al Grand’Italia era scuro. Stessa persona, senza dubbio. È lui, il ladro delle mance, quello che ha colpito il bar di piazza Martiri, lo stesso che in questo video ruba tutte le mance dei dipendenti del frequentatissimo “Miró American Bar” di Silvi Marina. Un vero e proprio “specialista” del furto con destrezza che, a quanto pare, sta imperversando nel Teramano, e probabilmente non solo nel Teramano. La tranquillità con la quale, poi, esce dal locale una volta rubate le mance, dimostra quanto sia collaudato il suo sistema.