CROLLO FIRENZE/ LA POLIZIA CERCA MESSAGGI CANCELLATI RELATIVI ALLE FORNITURE, SABATO I FUNERALI DI COCLITE

Crollo del cantiere a Firenze, la Polizia Postale sta esaminado il materiale sequestrato nelle due sedi della Rdb, tra le quali quella di Atri, che ha fornito la trave e il supporto, e della ditta che aveva il subappalto per la messa in opera. Si cercano messaggi cancellati relativi alle forniture, anche successivi alla tragedia. Per le cinque vittime del crollo la polizia scientifica ha eseguito l'identificazione. Per i quattro immigrati attraverso le impronte digitali. Per il montoriese Luigi Coclite, invece, non è stato necessario: aveva addosso i documenti. Ad eseguire le autopsie saranno i medici legali Martina Focardi, Beatrice Defraia e Rossella Grifoni. Oggi sarà eseguita quella di Coclite, ma che la morte sia stata provocata da schiacciamento è già chiaro.

Nelle indagini in corso è emerso che due lavoratori, morti nel crollo, non erano in regola con il permesso di soggiorno. Sabato si potranno svolgere i funerali, con il lutto cittadino che verrà proclamato in concomitanza dal sindaco Fabio Altitonante e dal primo cittadino di Collesalvetti, il paese nel Livornese dove Coclite viveva con la famiglia. La sua salma, così come aveva fatto sapere anche il fratello Marco, sarà cremata.