NUMERO UNICO PER LE EMERGENZE, LA PROVINCIA DI TERAMO PARTE IL 12 E IL 26 MARZO

Presso il Palazzo di Governo di Teramo si è tenuta stamattina, a un giorno dopo dalla inaugurazione

della centrale unica regionale alla presenza del Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, una

riunione operativa tenuta dal Direttore dell’agenzia regionale di protezione civile Mauro Casinghini

e introdotta dal Prefetto Fabrizio Stelo.

Hanno partecipato circa 30 unità di personale tra responsabili delle sale operative ed operatori della

polizia di stato, carabinieri, vigili del fuoco e 118. Presente anche la guardia di finanza e l’ufficio

circondariale marittimo.

Sono state illustrate le novità tecniche e operative del nuovo numero unico emergenze 112.

I cittadini della provincia di Teramo, a partire dal 12 marzo per il distretto telefonico 085 e dal 26

marzo per quello con prefisso 0861, potranno pertanto digitare un unico numero per qualsiasi

emergenza. Gli operatori del NUE smisteranno per competenza le chiamate alle varie sale

operative.

I numeri tradizionali saranno sempre attivi, tuttavia saranno dirottati sull’112.

Il sistema è multilingue, tramite dispositivi di traduzione automatica su 12 lingue diverse, e prevede

un efficace apparato di geolocalizzione del chiamante.

Casinghini: “Ringrazio il Prefetto per aver organizzato questa giornata in così breve tempo. Il

confronto con gli operatori delle sale operative è fondamentale per chiarire eventuali dubbi e

partire in serenità”