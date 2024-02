MALTRATTAMENTI IN FAMIGLIA, IN MANETTE A SAN NICOLO' UN 61ENNE

Nel corso della settimana appena trascorsa personale della Polizia di Stato in forza alla Squadra Volanti del Locale U.P.G.S.P., nell’ambito dell’intensificazione dei controlli su persone e veicoli predisposti dal Questore di Teramo, a seguito di controllo avvenuto in questa Piazza Progresso, traeva in arresto in flagranza di reato un cittadino extracomunitario di anni 61, già destinatario di decreto di espulsione con divieto di reingresso in Italia per cinque anni senza previa autorizzazione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui all’art. 13, comma 13 del D.Lgs. nr. 286/1998.

L’uomo, gravato da numerosi precedenti di polizia per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori e destinatario di decreto di espulsione emesso dal Questore di Teramo in data 06.09.2022, aveva infatti fatto reingresso sul Territorio Nazionale senza preventiva autorizzazione.

Al termine degli atti di rito il soggetto veniva arrestato in flagranza di reato e successivamente sottoposto alla misura precautelare della custodia domiciliare presso l’abitazione del figlio.

La suddetta misura veniva convalidata dal Locale Tribunale in data 16 febbraio u.s. e sostituita con la misura dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.