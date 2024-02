RIMANE INCASTRATO NEL FURGONE PER UN INCIDENTE, SALVATO DA UN VIGILE DEL FUOCO FUORI SERVIZIO

Incidente stradale nel pomeriggio di oggi, tra un auto e un furgone in contrada Ripoli, in via Manzoni. Nel furgone c'era un uomo rimasto incastrato tra le lamiere e che non riuisciva ad uscire. L'uomo è sempre stato vigile. Sul posto i Vigili del Fuoco il cui intervento è stato mitigato dall'aiuto fornito da uno degli occupanti degli automobilisti sul posto. In pratica, tra i soccorritori c'era un vigile del fuoco fuori servizio, che si trovava li di passaggio grazie al quale l'uomo è stato messo in salvo.