I LETTORI CI SCRIVONO / «NOI A SCAPRIANO OSTAGGI UNA VOLTA DEI CALZONI, UNA VOLTA DEL CIRCO...»

Emergono ancora una volta problemi nel quartiere di Scapriano.

Dopo la sagra del calzone i residenti si trovano di fronte all'ennesima situazione spiacevole: l'isola ecologica è stata, per l’ennesima volta, resa inaccessibile a causa delle scelte logistiche dell'amministrazione cittadina con l’arrivo in città del Circo.

È importante sottolineare che Scapriano rientra, per la Te. Am., nella zona B, dove il servizio di raccolta differenziata porta a porta viene prestato una settimana si ed una no.

Pertanto, l'isola ecologica situata nell'area di parcheggio adiacente a via dello Sport è una risorsa preziosa per i residenti del quartiere.

Non si critica affatto la sagra del calzone o l'arrivo del circo in città, anzi si accolgono positivamente queste iniziative.

Tuttavia, sorge spontanea la domanda sul motivo per cui sembra così difficile ed illogico spostare l'isola ecologica in una posizione più adeguata per garantire un servizio continuativo, senza interruzioni dovute a eventi che si tengono in piazza.

Non vogliamo addentrarci nel ricercare e vedere le normative vigenti per le distanze di sicurezza dell'ubicazione dei circhi, ne chiederci se per carichi d'incendio possano essere situati in posizione adiacente a pompe di benzina.

Non vogliamo chiederci il perché in occasione della sagra del calzone, agli ingressi siano stati posizionati blocchi in cemento antisfondamento e per il circo sia risultata sufficiente solo una transenna di una decina di metri.

Semplicemente ci si auspica che venga trovata una soluzione per garantire un servizio per il quale i cittadini pagano profumatamente e che troppo spesso viene interrotto.

La situazione richiede attenzione e una sollecita azione da parte delle autorità competenti.



I cittadini