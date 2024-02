DUE GROSSI INCENDI IN PROVINCIA, IL FORTE VENTO ALIMENTA LE FIAMME



Due grandi incendi, alimentati dal forte vento, stanno impegnando i Vigili del Fuoco di Teramo in queste ore. Il primo (al quale si riferisce la foto) è scoppiato nella zona di Ponzano di Civitella del Tronto, sotto al paese abbandonato per la frana, in una zona raggiungibile solo a piedi; il secondo invece e a Giulianova Nord, all'altezza dell'autolavaggio Ciprietti, a ridosso della ferrovia, con tre mezzi dei Vigili attualmente sul posto.