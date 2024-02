TORNA A PARLARE IL TIFO BIANCOROSSO DOPO IL DERBY E I FATTI DI VIA CUPA: «CONTRO DI NOI UNA GRAVE FORMA DI ACCANIMENTO PUNITIVO»

Siamo sempre stati consapevoli di cio' a cui andiamo incontro vivenão come viviamo, noi abbiamo sempre pagato il nostro modo di essere e pagheremo anche questa volta certi di non avere alcuno sconto da chi vorrebbe che fossimo altro rispetto a cio'

che siamo.

Se sentiamo il dovere di scrivere queste righe e' per denunciare una forma di accanimento personale che mina le nostre stesse esistenze e viola i piu' elementari diritti garantiti costituzionalmente. Da venti giorni tre nostri fratelli sono posti agli arresti domiciliari e, nonostante non ci sia il rischio di alcun inquinamento di prove, considerando che uno di essi e' totalmente incensurato, il processo e' stato rinviato piu' volte, come se si dovesse decidere di un pacco postale e non della liberta' di tre ragazzi. Non si capisce questo assurdo accanimento che puo' trovare spiegazione solo in un architettata vendetta che gli organi di polizia hanno messo su come risposta a quello che non e' un giudizio sui fatti realmente accaduti quel giorno in via Cupa ma che hanno l'unico interesse di dare una risposta allo sdegno mediatico che si e' creato intorno a quei fatti, ingigantiti dall'esposizione mediatica che hanno avuto. L'incapacita' dimostrata nei fatti dagli stessi organi di polizia nella gestione dell'ordine pubblico si deresponsabilizza totalmente

agli occhi

dell'opinione pubblica,

scaricando le

responsabilita' su questi tre ragazzi la cui privazione della liberta' viene sventolato come un atto punitivo e non come il normale svolgimento di un atto giudiziario. Ad avvalorare le nostre tesi su quello che sembra essere piu' un accanimento che un normale iter giudiziario e' il fatto che agli stessi, pur essendo in regime di detenzione domiciliare, non viene concessa la possibilita' di andare al lavoro con tutte le difficolta' economiche e morali che tale atto comporta, mettendo a rischio la loro sussistenza anche per il futuro.

Esprimiamo piena solidarieta' ai nostri ragazzi arrestati che pagano sulla loro pelle il modus operandi di un sistema che gioca con estrema disinvoltura con la liberta' e i diritti delle persone.

LAVORARE E' UN DIRITTO SANCITO DALLA COSTITUZIONE...

INFAMI VOI E LA VOSTRA REPRESSIONE:

CARCERATI LIBERI

SEDICI GRADONI