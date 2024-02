VIDEO / “ANDIAMO IN RETE” 330 RAGAZZI TERAMANI FARANNO SPORT INCLUDENDO

Si chiama “Andiamo in rete” il progetto promosso dal CSI Teramo in collaborazione con le associazioni Xenia e Anffas Onlus, che mira alla promozione di attivita sportive inclusive, è finanziato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dalla Regione Abruzzo e prevede l'assegnazione di 80 voucher per la partecipazione dei minori in condizioni di disabilità o povertà alle attività annuali delle associazioni o società sportive che aderiranno. A partire da marzo si svolgeranno attività ludico motorie inclusive negli Istituti Comprensivi aderenti, promosse dagli educatori sportivi del CSI. A questo proposito, il progetto prevede un corso di formazione per operatori sportivi della disabilità riconosciuto dal Ministero dell'Interno, dal Ministero dell'Istruzione e del Merito, da Sport e Salute e dal CONI. A conclusione del progetto è previsto un evento finale che testimoni concretamente e visivamente i risultati dell'inclusione e che vedrà la partecipazione dei 330 ragazzi coinvolti.

ASCOLTA ANGELO DE MARCELLIS DEL CSI E L'ASSESSORE QUARESIMALE