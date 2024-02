GLI INGEGNERI: “I SUBAPPALTI NON FANNO BENE ALLA SICUREZZA DEI CANTIERI”

“Etica e deontologia professionale sono alla base della sicurezza dei cantieri. Anche i subappaltisono pericolosi espesso causano incidenti mortali”. Con le dichiarazioni del vicepresidente del Consiglio nazionale degli Ingegneri, Elio Masciovecchio, si èaperto questa mattina all’Università di Teramo,ilprimo seminario dedicato all’etica e alla deontologia professionale. Uneventoorganizzato dal CNI e coordinato dallo stesso Masciovecchio.

Si tratta di un progetto-pilota, riservata agli Ordini del territorio, per sperimentare e collaudare il format da utilizzare poi nelle successive date che avranno luogo in diverse regioni d’Italia. La scelta di Teramo come prima città della futura serie di incontri nazionali è stata accolta con grande soddisfazione dall'Ordine teramano degli Ingegneri.Nel corso del dibattito sono stateesaminate, in particolare, le questioni procedurali relative ai procedimenti disciplinari e al funzionamento dei Consigli di disciplina, nonché la fase di trattazione dei ricorsi davanti al Consiglio nazionale in sede giurisdizionale.

L’incontro, che si è svolto nell’aula magna dell’ateneo teramano, ha preso il via con il saluti del magnifico rettore Dino Mastrocola e del presidente dell’Ordinedegli Ingegneri della provincia di Teramo, Leo De Santis. Quest’ultimo ha ricordato ai professionisti presenti:“L’importanza e il ruolo degli Ordini professionali sul territorio ma anche l’obbligo di conoscenza della materia trattata e l’aggiornamentocontinuo per tutti gli iscritti”