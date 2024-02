VIOLENZA DI GENERE, GRANDE PARTECIPAZIONE AL TEATRO COMUNALE DI ATRI

Grande partecipazione e attenzione del pubblico per lo più giovanile delle scuole superiori dei poli didattici Zoli e Illuminati questa mattina al Teatro Comunale di Atri all’iniziativa “Dalla parte delle donne contro ogni violenza di genere” organizzata dal Rotaract del Teramano con il patrocinio del Comune di Atri. Dopo i saluti del presidente Andrea Spada e del Commissario Prefettizio Alberto Di Gaetano, il Prefetto di Teramo Fabrizio Stelo ha ricordato ai presenti l’importanza della sensibilizzazione al tema e l’efficacia del lavoro delle forze dell’ordine e della magistratura per contrastare il fenomeno. Nel suo intervento il Procuratore della Repubblica di Teramo, Ettore Picardi ha sottolineato come nel tempo sia cambiata la legislazione e che i passi avanti fatti in questa direzione consentano di intervenire tempestivamente con misure cautelari, come il divieto di avvicinamento, il cui risultato è evidente. Abbiamo un gruppo di lavoro in Procura-ha detto Picardi- che segue da vicino e interviene rapidamente nei confronti dei responsabili dei reati in questione. Sono intervenuti anche il Questore Carmine Soriente e il Comandante Provinciale dei Carabinieri Pasquale Saccone che hanno evidenziato l’attività investigativa e le iniziative nelle scuole per la legalità e la consapevolezza nei giovani del fenomeno. Tra i relatori del sodalizio rotariano giovanile sono intervenuti la vice presidente Rebecca Gianforte e Valentina Jasmine Chiavaroli che hanno ringraziato i dirigenti e gli studenti per la partecipazione e la vicinanza alle iniziative nel territorio specie nel campo del sociale. Alla manifestazione ha preso parte anche Daniela Tondini che ha portato i saluti del Governatore del Rotary 2090 e il responsabile giovanile delle regioni Abruzzo, Marche, Umbria e Molise. L’evento è stato moderato dalla giornalista Evelina Frisa.