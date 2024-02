FOTO/ INCIDENTE SPETTACOLARE, AUTOARTICOLATO PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI ESCE DI STRADA: AUTISTA "MIRACOLATO"

Dalla tarda mattinata di oggi una squadra del distaccamento di Nereto è impegnata in un intervento per un incidente stradale avvenuto sulla SP8a, nella zona artigianale di Nereto. Nell'incidente è rimasto coinvolto un autoarticolato cassonato adibito al trasporto di rifiuti solidi urbani che, nell'affrontare una curva, è uscito di strada e si è ribaltato sul fianco destro. L'autista dell'articolato ha riportato solo leggere escoriazioni ed è stato medicato sul posto dal personale sanitario dell'ambulanza del 118 di Sant'Omero giunta sul luogo dell'incidente. La motrice dal rimorchio è rimasta danneggiata ed è stata recuperata da un carroattrezzi pesante del soccorso stradale. Per poter recuperare il rimorchio cassonato, è stato prima necessario svuotarlo dai rifiuti trasportati. Questa operazione è stata effettuata con l'impiego di personale e mezzi della Poliservice. Al momento sono ancora in corso le operazioni da parte dei vigili del fuoco per raddrizzare il rimorchio, in modo da poterlo riagganciare ad un'altra motrice e rimuoverlo dal luogo dell'incidente. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale di Nereto per i rilievi dell'incidente e la regolazione del transito veicolare.